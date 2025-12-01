MARCHÉ DE NOËL place de la mairie Aurignac

MARCHÉ DE NOËL

place de la mairie RUE SAINT-MICHEL Aurignac Haute-Garonne

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

Venez vivre une journée magique au marché de Noël d’Aurignac !

Association composée de parents bénévoles, l’objectif de l’APE dans l’organisation de ce marché est d’aider au financement des activités pédagogiques des enfants. Il a aussi pour but de faire connaître les commerçant.e.s, artisan.e.s, producteur.ice.s et métiers de bouche locaux (hors prestation sucrée, puisque l’APE se chargera de vendre les gâteaux et autres pâtisseries confectionnés par les parents des enfants), et de mettre en valeur leur savoir-faire.

Nombreuses animations pour les enfants ainsi que des stands d’artisans, de producteurs et de commerçants pour vos cadeaux des fêtes de fin d’année.

L'accueil et l'installation des exposant.e.s s'effectuera à partir de 8h jusqu'à 9h30.

place de la mairie RUE SAINT-MICHEL Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie ape31420aurignac@gmail.com

Come and enjoy a magical day at the Aurignac Christmas Market!

