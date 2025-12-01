Marché de Noël Auriol

Marché de Noël Auriol samedi 13 décembre 2025.

Marché de Noël

Du samedi 13 au dimanche 14 décembre 2025 de 9h à 19h. Centre du village Auriol Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

2025-12-13

Plus de 100 artisans avec des stands de gastronomie, d’artisanat, de terroir, la reconstitution de vieux métiers, les crèches avec santons, la table de noël et les 13 desserts.

Auriol lieu incontournable pour les amateurs des traditions calendales et pour les amoureux de l’authentique.

Un week-end de magie qui fera rêver petits et grands. .

Centre du village Auriol 13390 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 64 19 66 10

English :

More than 100 artisans and craftsmen with food stalls, craft stalls, local produce stalls, re-enactment of old trades, nativity scenes with santons, the Christmas table and 13 desserts.

German :

Mehr als 100 Handwerker mit Ständen für Gastronomie, Kunsthandwerk und regionale Produkte, die Rekonstruktion alter Berufe, Krippen mit Santons, die Weihnachtstafel und die 13 Desserts.

Italiano :

Oltre 100 artigiani con bancarelle di cibo, artigianato e prodotti locali, rievocazioni di mestieri tradizionali, presepi con i Babbi Natale, la tavola di Natale e 13 dolci.

Espanol :

Más de 100 artesanos con puestos de alimentación, artesanía y productos locales, recreaciones de oficios tradicionales, belenes con santones, la mesa de Navidad y 13 postres.

L’événement Marché de Noël Auriol a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile