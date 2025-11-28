Marché de Noël authentique Eguisheim

Marché de Noël authentique

Marché de Noël pittoresque et intimiste abordant les coutumes et traditions alsaciennes. Plusieurs thèmes sont abordés tout au long de la période. La priorité est accordée à une trentaine d’artisans et créateurs qui rivalisent d’étals alléchants et de maisonnettes scintillantes.

Centre village Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 23 40 33 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com

A picturesque and intimate Christmas market with a focus on Alsatian customs and traditions. Several themes are addressed throughout the period. Priority is given to about thirty craftsmen and creators who compete with tempting stalls and glittering houses.

Malerischer und intimer Weihnachtsmarkt, der die elsässischen Bräuche und Traditionen thematisiert. Mehrere Themen werden während des gesamten Zeitraums behandelt. Der Schwerpunkt liegt auf etwa 30 Kunsthandwerkern und Kreativen, die mit verlockenden Ständen und glitzernden Häuschen um die Wette strahlen.

Un mercatino di Natale pittoresco e intimo, che si occupa di usanze e tradizioni alsaziane. Nel corso del periodo vengono affrontati diversi temi. La priorità è data a una trentina di artigiani e creatori che si sfidano con bancarelle allettanti e case scintillanti.

Un pintoresco e íntimo mercado navideño sobre las costumbres y tradiciones alsacianas. Se tratan varios temas a lo largo del periodo. Se da prioridad a una treintena de artesanos y creadores que compiten con puestos tentadores y casas relucientes.

