Marché de Noël pittoresque et intimiste abordant les coutumes et traditions alsaciennes, il a obtenu le label Villes et Villages de Noël récompensant l’authenticité et la richesse de notre patrimoine. A Eguisheim, la priorité est accordée à une trentaine d’artisans et créateurs qui rivalisent d’étals alléchants et de maisonnettes scintillantes. Tous les jours, animations musicales en déambulation dans le centre-ville et dans les remparts. Eguisheim, l’écrin idéal pour partager un moment de rêve et découvrir la magie de Noël en Alsace ! 0 .

At Eguisheim’s picturesque Christmas market, highlighting Alsatian customs and traditions, priority is given to some thirty artisans and creators who vie with each other with tempting stalls and glittering booths. Musical entertainment in the streets every day. Eguisheim, the ideal setting to share a dreamy moment and discover the magic of Christmas in Alsace!

