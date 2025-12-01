Marché de Noël authentique Guémar

Marché de Noël authentique

Place de la Mairie Guémar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-21 20:00:00

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-21

Ce marché est une invitation à la gourmandise : dégustez-y des produits d’antan et découvrez des objets de décoration de Noël proposés par une quarantaine d’exposants locaux dans la plus pure tradition de Noël.

A partir de 16h30, profitez de la fameuse parade lumineuse à travers le village.

Un marché de Noël authentique et intimiste au cœur du village de Guémar !

Vous y trouverez des produits locaux, des gourmandises salées et sucrées confectionnées par nos artisans locaux et exposants, de l’artisanat et des objets de décoration fabriqués dans la pure tradition de Noël !

Vous profiterez également d’animations diverses : passage du père Noël et en particulier de la grande parade lumineuse regroupant environs 60 participants qui défilera dans la rue principale, le samedi et le dimanche aux alentours de 17h30. 0 .

Place de la Mairie Guémar 68970 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 83 12 mairie@ville-guemar.fr

English :

This market is an invitation to indulge: sample old-fashioned products and discover Christmas decorations from some forty local exhibitors in the purest Christmas tradition.

From 4.30pm, enjoy the famous light parade through the village.

German :

Dieser Markt ist eine Einladung zum Schlemmen: Probieren Sie Produkte aus alten Zeiten und entdecken Sie weihnachtliche Dekorationsartikel, die von rund 40 lokalen Ausstellern in der reinsten Weihnachtstradition angeboten werden.

Ab 16:30 Uhr können Sie die berühmte Lichterparade durch das Dorf genießen.

Italiano :

Questo mercatino è un invito a lasciarsi andare: assaggiate i prodotti di una volta e scoprite le decorazioni natalizie di una quarantina di espositori locali nella più pura tradizione natalizia.

Dalle 16.30, godetevi la famosa parata di luci attraverso il villaggio.

Espanol :

Este mercado es una invitación a darse un capricho: deguste productos de antaño y descubra la decoración navideña de unos cuarenta expositores locales en la más pura tradición navideña.

A partir de las 16:30, disfrute del famoso desfile de luces por el pueblo.

L’événement Marché de Noël authentique Guémar a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr