Marché de Noël Autrey-lès-Gray
Marché de Noël Autrey-lès-Gray samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Château d’Autrey-Lès-Gray Autrey-lès-Gray Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Venez flâner sur les étals du marché de Noël artisanal d’Autrey-Lès-Gray.
Restauration et vin chaud. .
Château d’Autrey-Lès-Gray Autrey-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 06 25 19
English : Marché de Noël
