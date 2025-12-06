Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Autrey-lès-Gray

Château d’Autrey-Lès-Gray Autrey-lès-Gray Haute-Saône

Gratuit
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06

Venez flâner sur les étals du marché de Noël artisanal d’Autrey-Lès-Gray.
Restauration et vin chaud.   .

Château d’Autrey-Lès-Gray Autrey-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 06 25 19 

