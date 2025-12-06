Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Résidence St Antoine Autun

samedi 6 décembre 2025.

Marché de Noël

Résidence St Antoine 1 Rue Lauchien le Boucher Autun Saône-et-Loire

Gratuit

Gratuit
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

Venez plonger dans la magie de Noël !
Au programme divers stands, animations, et une buvette pour vous réchauffer

À 16h les magnifiques chants de Noël interprétés par Chorustodunum,
À 16h30 passage du Père Noël,
Ambiance festive garantie — petits et grands, venez nombreux partager ce moment magique !   .

Résidence St Antoine 1 Rue Lauchien le Boucher Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 93 93  qualivie-antoine-autun@ehpad-sedna.fr

mis à jour le 2025-11-07