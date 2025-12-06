Marché de Noël Résidence St Antoine Autun
Marché de Noël
Résidence St Antoine 1 Rue Lauchien le Boucher Autun Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
Venez plonger dans la magie de Noël !
Au programme divers stands, animations, et une buvette pour vous réchauffer
À 16h les magnifiques chants de Noël interprétés par Chorustodunum,
À 16h30 passage du Père Noël,
Ambiance festive garantie — petits et grands, venez nombreux partager ce moment magique ! .
Résidence St Antoine 1 Rue Lauchien le Boucher Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 93 93 qualivie-antoine-autun@ehpad-sedna.fr
