Marché de Noël aux Bains de la Garde Les bains de la Garde Lhamo Pierrelatte
Marché de Noël aux Bains de la Garde Les bains de la Garde Lhamo Pierrelatte mercredi 10 décembre 2025.
Marché de Noël aux Bains de la Garde
Les bains de la Garde Lhamo 652, Chemin Les Pastours Pierrelatte Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 14:00:00
fin : 2025-12-10 19:30:00
Date(s) :
2025-12-10
Plongez dans la magie de Noël avec une balade enchanteresse à travers nos stands artisanaux
Bijoux uniques Bougies parfumées Décorations de table Vêtements & accessoires Parfums Macarons gourmands Idées cadeaux pour tous.
.
Les bains de la Garde Lhamo 652, Chemin Les Pastours Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 98 96 40 hammamlesbains@gmail.com
English :
Immerse yourself in the magic of Christmas with an enchanting stroll through our craft stands:
Unique jewelry ? Scented candles ? Table decorations ? Clothing & accessories ? Perfumes ? Gourmet macaroons ? Gift ideas for everyone.
German :
Tauchen Sie mit einem zauberhaften Spaziergang durch unsere Kunsthandwerksstände in den Zauber von Weihnachten ein:
Einzigartiger Schmuck? Duftende Kerzen ? Tischdekorationen ? Kleidung & Accessoires ? Parfüms ? Gourmet-Makronen ? Geschenkideen für alle.
Italiano :
Immergetevi nella magia del Natale con una passeggiata incantevole tra i nostri stand di artigianato:
Gioielli unici? Candele profumate? Decorazioni da tavola? Abbigliamento e accessori? Profumi? Amaretti gourmet ? Idee regalo per tutti.
Espanol :
Sumérjase en la magia de la Navidad con un encantador paseo por nuestros puestos de artesanía:
Joyas únicas ? Velas aromáticas ? Decoración de mesa ? Ropa y accesorios ? Perfumes ? Macarrones gourmet ? Ideas de regalo para todos.
L’événement Marché de Noël aux Bains de la Garde Pierrelatte a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence