Marché de Noël aux Cerfs de la Fardellière Les Cerfs de la Fardellière Chemillé-en-Anjou

Marché de Noël aux Cerfs de la Fardellière

Les Cerfs de la Fardellière 4, La Fardellière VALANJOU Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-21

La Ferme de la Fardellière vous propose un marché de Noël pour faire le plein de produits locaux !

Lors de ces deux weekends, la ferme de la Fardellière vous ouvre ses portes et vous propose de faire le plein de bons produits avant les fêtes !

Profitez de cette sortie pour faire une balade au grand air et peut-être même approcher les cerfs et les biches.

Vente directe toute la journée autour d’un marché fermier de produits locaux (fromages, vins, foie gras, chocolats, bières, caramels, miels…). La commande de viande en amont est fortement conseillée.

Le dimanche 21 vous pourrez trouver fouaces et balade à poneys de 10h à 12h.

Entrée libre. .

Les Cerfs de la Fardellière 4, La Fardellière VALANJOU Chemillé-en-Anjou 49670 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 45 41 01 lescerfsdelafardelliere@yahoo.fr

English :

La Ferme de la Fardellière offers you a Christmas market to stock up on local products!

German :

Die Ferme de la Fardellière bietet Ihnen einen Weihnachtsmarkt, auf dem Sie sich mit lokalen Produkten eindecken können!

Italiano :

La Ferme de la Fardellière vi propone un mercatino di Natale per fare il pieno di prodotti locali!

Espanol :

La Ferme de la Fardellière le ofrece un mercado navideño para llenarse de productos locales

L’événement Marché de Noël aux Cerfs de la Fardellière Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2025-10-16 par Pôle Tourisme ôsezMauges