Marché de Noël aux écuries Langeais
Marché de Noël aux écuries Langeais dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël aux écuries
Langeais Indre-et-Loire
Gratuit
Gratuit
Date :
2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Venez passer une journée conviviale au cœur des écuries, avec
Des artisans locaux, restauration sur place, animations pour petits et grands
L’intégralité des bénéfices sera reversée au profit des animaux de l’association Les Crins de Django
Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 83 76 41 00
English :
Come and spend a convivial day in the heart of the stables, with
Local craftsmen, on-site catering, entertainment for young and old
All proceeds to benefit the animals of Les Crins de Django association
