Marché de Noël aux écuries

Langeais Indre-et-Loire

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Venez passer une journée conviviale au cœur des écuries, avec

Des artisans locaux, restauration sur place, animations pour petits et grands

L’intégralité des bénéfices sera reversée au profit des animaux de l’association Les Crins de Django

Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 83 76 41 00

Come and spend a convivial day in the heart of the stables, with

Local craftsmen, on-site catering, entertainment for young and old

All proceeds to benefit the animals of Les Crins de Django association

