Marché de Noël aux jardins Le Peupré Sapois
Marché de Noël aux jardins
Le Peupré Le Haute du Tôt Sapois Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-21 11:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
2025-12-21
Marché de producteurs, artisanat, artisanat d’art local. Petite restauration et buvette.Tout public
Le Peupré Le Haute du Tôt Sapois 88120 Vosges Grand Est +33 6 69 65 97 06 contact@jardinsdebernadette.fr
English :
Farmers’ market, crafts, local arts and crafts. Snacks and refreshments.
