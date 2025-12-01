Marché de Noël aux jardins Le Peupré Sapois

Marché de Noël aux jardins

Le Peupré Le Haute du Tôt Sapois Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-21 11:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Marché de producteurs, artisanat, artisanat d’art local. Petite restauration et buvette.Tout public

Le Peupré Le Haute du Tôt Sapois 88120 Vosges Grand Est +33 6 69 65 97 06 contact@jardinsdebernadette.fr

English :

Farmers’ market, crafts, local arts and crafts. Snacks and refreshments.

