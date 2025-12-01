Marché de Noël aux Plaines Sancey
Marché de Noël aux Plaines Sancey samedi 13 décembre 2025.
Sancey Doubs
Tarif : – –
Début : 2025-12-13 15:00:00
fin : 2025-12-13 22:00:00
2025-12-13
Marché de Noël avec produits frais et locaux ainsi que des plats salés et boissons maisons. Musique irlandaise. .
Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté info@lesplaines.eu
English : Marché de Noël aux Plaines
