Marché de Noël aux Résidences autonomie Vesoul
4 Rue des Balcons Fleuris Vesoul Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-06 14:30:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Marché de Noël aux résidences autonomie, 4-6, rue des balcons fleuris le samedi 06 décembre 2025 à partir de 14h30. Vente de créations réalisées par les résidents, de gaufres, de boissons diverses. .
4 Rue des Balcons Fleuris Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 76 42
English : Marché de Noël aux Résidences autonomie
German : Marché de Noël aux Résidences autonomie
