Marché de Noël aux Résidences autonomie Vesoul

Marché de Noël aux Résidences autonomie

4 Rue des Balcons Fleuris Vesoul Haute-Saône

Gratuit

Marché de Noël aux résidences autonomie, 4-6, rue des balcons fleuris le samedi 06 décembre 2025 à partir de 14h30. Vente de créations réalisées par les résidents, de gaufres, de boissons diverses. .

4 Rue des Balcons Fleuris Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 76 42

