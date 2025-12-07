Marché de Noël aux Résidences Bellevue 2025 Bourges

Marché de Noël aux Résidences Bellevue 2025 Bourges dimanche 7 décembre 2025.

Marché de Noël aux Résidences Bellevue 2025

1 Rue du Président Maulmont Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Les Résidences de Bellevue propose un marché de Noël, n’hésitez pas à vous inscrire pour participer à l’évènement. Un rendez-vous incontournable pour vivre pleinement l’esprit de Noël !

Venez déambuler à travers les stands de notre marché de Noël, où l’ambiance féerique s’empare des rues et réchauffe les cœurs. Artisanat local, décorations scintillantes, douceurs sucrées et senteurs épicées vous attendent dans une atmosphère conviviale et chaleureuse.

Petits et grands pourront flâner au rythme des lumières, des musiques traditionnelles et des animations qui émerveilleront toute la famille. .

1 Rue du Président Maulmont Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 73 91 57 31 loisirsetculture18@gmail.com

English :

Les Résidences de Bellevue is offering a Christmas market, so don’t hesitate to sign up to take part. It’s the perfect way to get into the Christmas spirit!

German :

Die Résidences de Bellevue bietet einen Weihnachtsmarkt an. Zögern Sie nicht, sich anzumelden, um an der Veranstaltung teilzunehmen. Ein unumgänglicher Termin, um den Geist der Weihnacht in vollen Zügen zu erleben!

Italiano :

Le Résidences de Bellevue organizzano un mercatino di Natale, quindi non esitate a iscrivervi per partecipare. Un evento da non perdere per entrare nello spirito natalizio!

Espanol :

Las Residencias de Bellevue organizan un mercado navideño, así que no dude en inscribirse para participar. Una cita ineludible para contagiarse del espíritu navideño

L’événement Marché de Noël aux Résidences Bellevue 2025 Bourges a été mis à jour le 2025-08-21 par OT BOURGES