Marché de Noël aux serres de Parlanges Serres de Parlanges Chabeuil

Marché de Noël aux serres de Parlanges

Serres de Parlanges 11 chemin des Moissons Chabeuil Drôme

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 18:30:00

2025-12-06

Pour la 4ème édtiion, retrouvez 30 artisans et producteurs locaux, ainsi que des sapins et autres plantes !

English :

For the 4th edition, you’ll find 30 local craftsmen and producers, as well as fir trees and other plants!

German :

Ausgabe finden Sie 30 lokale Handwerker und Produzenten, sowie Tannenbäume und andere Pflanzen!

Italiano :

Per la quarta edizione, troverete 30 artigiani e produttori locali, oltre ad alberi di Natale e altre piante!

Espanol :

Para la 4ª edición, encontrará 30 artesanos y productores locales, ¡además de árboles de Navidad y otras plantas!

