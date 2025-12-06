Marché de Noël aux serres de Parlanges Serres de Parlanges Chabeuil
Marché de Noël aux serres de Parlanges Serres de Parlanges Chabeuil samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël aux serres de Parlanges
Serres de Parlanges 11 chemin des Moissons Chabeuil Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 18:30:00
Date(s) :
2025-12-06
Pour la 4ème édtiion, retrouvez 30 artisans et producteurs locaux, ainsi que des sapins et autres plantes !
.
Serres de Parlanges 11 chemin des Moissons Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 85 22 84
English :
For the 4th edition, you’ll find 30 local craftsmen and producers, as well as fir trees and other plants!
German :
Ausgabe finden Sie 30 lokale Handwerker und Produzenten, sowie Tannenbäume und andere Pflanzen!
Italiano :
Per la quarta edizione, troverete 30 artigiani e produttori locali, oltre ad alberi di Natale e altre piante!
Espanol :
Para la 4ª edición, encontrará 30 artesanos y productores locales, ¡además de árboles de Navidad y otras plantas!
L’événement Marché de Noël aux serres de Parlanges Chabeuil a été mis à jour le 2025-10-29 par Valence Romans Tourisme