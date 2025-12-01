Marché de Noël aux Serres d’Olivier Lycée Olivier Guichard Guérande

Marché de Noël aux Serres d’Olivier

Lycée Olivier Guichard 12 rue de la Fauvette Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 13:30:00

fin : 2025-12-19 18:00:00

Date(s) :

2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20

Le lycée professionnel Olivier GUICHARD de Guérande vous invite à son marché de Noël, lequel se déroulera au sein des Serres d’Olivier .

Ce marché de Noël sera l’occasion de

– De découvrir les productions du lycée (dont le caviar de Guérande !), des exploitations des lycées agricoles et de nos différents partenaires locaux ;

– De participer à des dégustations (vins des exploitations de lycées viticoles de Montreuil-Bellay, de Montagne Saint-Emilion, de La Tour Blanche et de Bergerac huîtres de le ferme marine du Lycée Olivier GUICHARD le jeudi et le vendredi de 11 h à 12h15) ;

– D’échanger avec les élèves et les étudiants sur des productions révélatrices de la qualité de leurs parcours de formation.

Au plaisir de vous y accueillir nombreux ! .

Lycée Olivier Guichard 12 rue de la Fauvette Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 93 10

English :

L’événement Marché de Noël aux Serres d’Olivier Guérande a été mis à jour le 2025-12-10 par ADT44