Marché de Noël aux Serres d’Olivier Lycée Olivier Guichard Guérande
Marché de Noël aux Serres d’Olivier Lycée Olivier Guichard Guérande jeudi 18 décembre 2025.
Marché de Noël aux Serres d’Olivier
Lycée Olivier Guichard 12 rue de la Fauvette Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18 13:30:00
fin : 2025-12-19 18:00:00
Date(s) :
2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20
Le lycée professionnel Olivier GUICHARD de Guérande vous invite à son marché de Noël, lequel se déroulera au sein des Serres d’Olivier .
Ce marché de Noël sera l’occasion de
– De découvrir les productions du lycée (dont le caviar de Guérande !), des exploitations des lycées agricoles et de nos différents partenaires locaux ;
– De participer à des dégustations (vins des exploitations de lycées viticoles de Montreuil-Bellay, de Montagne Saint-Emilion, de La Tour Blanche et de Bergerac huîtres de le ferme marine du Lycée Olivier GUICHARD le jeudi et le vendredi de 11 h à 12h15) ;
– D’échanger avec les élèves et les étudiants sur des productions révélatrices de la qualité de leurs parcours de formation.
Au plaisir de vous y accueillir nombreux ! .
Lycée Olivier Guichard 12 rue de la Fauvette Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 93 10
English :
L’événement Marché de Noël aux Serres d’Olivier Guérande a été mis à jour le 2025-12-10 par ADT44