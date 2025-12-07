Marché de Noël aux Tourterelles EHPAD Les Tourterelles Grignan
Marché de Noël aux Tourterelles EHPAD Les Tourterelles Grignan dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël aux Tourterelles
EHPAD Les Tourterelles 41 Rue du Grand Faubourg Grignan Drôme
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
2025-12-07
L’association arc-en-ciel vous convie à son marché de Noël au profit des personnes âgées.
Sur place, stands de producteurs régionaux, artisan créateur, chants de Noël, tickets de Tombola, et bien sûr le Père Noël.
Stands en intérieur et extérieur.
+33 4 75 46 50 23
English :
The arc-en-ciel association invites you to its Christmas market to benefit the elderly.
You’ll find stalls from regional producers, creative craftsmen, Christmas carols, raffle tickets and, of course, Santa Claus.
Indoor and outdoor stalls.
German :
Der Verein Regenbogen lädt Sie zu seinem Weihnachtsmarkt zugunsten älterer Menschen ein.
Vor Ort gibt es Stände von regionalen Produzenten, Kunsthandwerkern, Weihnachtslieder, Tombola-Lose und natürlich den Weihnachtsmann.
Stände im Innen- und Außenbereich.
Italiano :
L’associazione arc-en-ciel vi invita al suo mercatino di Natale a favore degli anziani.
Sul posto troverete bancarelle di prodotti locali, artigianato creativo, canti natalizi, biglietti della lotteria e, naturalmente, Babbo Natale.
Bancarelle all’interno e all’esterno.
Espanol :
La asociación arc-en-ciel le invita a su mercadillo navideño a beneficio de las personas mayores.
Encontrará puestos de productos locales, artesanía creativa, villancicos, rifas y, por supuesto, Papá Noel.
Puestos cubiertos y al aire libre.
L’événement Marché de Noël aux Tourterelles Grignan a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes