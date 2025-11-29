Marché de Noël aux Treilles Gourmandes Le Lion d’Angers Les Treilles Gourmandes Le Lion-d’Angers

Marché de Noël aux Treilles Gourmandes Le Lion d’Angers

Les Treilles Gourmandes Chemin de la Vez Route de Vern Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Marché de Noël aux Treilles Gourmandes au Lion d’Angers les 29 et 30 novembre 2025.

Seconde édition du marché de Noël, proposé par les Treilles Gourmandes au Lion d’Angers.

Au programme

– des animations avec baptêmes d’aéroglisseurs pour les enfants de 7 à 14 ans

– rencontres avec des artisans passionnés proposant des créations uniques

– dégustation de foie gras et de vin

La magie de Noël arrive à grands pas désormais … .

Les Treilles Gourmandes Chemin de la Vez Route de Vern Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 82 82

English :

Christmas market at Treilles Gourmandes in Le Lion d’Angers on November 29 and 30, 2025.

German :

Weihnachtsmarkt in Les Treilles Gourmandes in Le Lion d’Angers am 29. und 30. November 2025.

Italiano :

Mercatino di Natale a Les Treilles Gourmandes a Le Lion d’Angers il 29 e 30 novembre 2025.

Espanol :

Mercado de Navidad en Les Treilles Gourmandes de Le Lion d’Angers los días 29 y 30 de noviembre de 2025.

