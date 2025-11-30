MARCHÉ DE NOËL Auzielle
MARCHÉ DE NOËL Auzielle dimanche 30 novembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL
SALLE DES FETES Auzielle Haute-Garonne
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-30
Préparez vos cadeaux à l’occasion du marché de Noël aux portes de Toulouse !
De nombreux exposants vous accueillent et vous proposent plein d’idées cadeaux pour cette fin d’année !
Les gourmands trouvent aussi leur bonheur assiette d’huitres avec pain beurré et vin blanc, crêpes salées/sucrées, hot-dogs.
Des animations complètent cette belle journée.
Organisé par la MJC d’Auzielle. .
SALLE DES FETES Auzielle 31650 Haute-Garonne Occitanie mjcauzielle@gmail.com
English :
Get your presents ready for the Christmas market just outside Toulouse!
German :
Bereiten Sie Ihre Geschenke auf dem Weihnachtsmarkt vor den Toren von Toulouse vor!
Italiano :
Preparate i vostri regali per il mercatino di Natale alle porte di Tolosa!
Espanol :
Prepare sus regalos para el mercado navideño de las afueras de Toulouse
