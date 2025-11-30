MARCHÉ DE NOËL

SALLE DES FETES Auzielle Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Préparez vos cadeaux à l’occasion du marché de Noël aux portes de Toulouse !

De nombreux exposants vous accueillent et vous proposent plein d’idées cadeaux pour cette fin d’année !

Les gourmands trouvent aussi leur bonheur assiette d’huitres avec pain beurré et vin blanc, crêpes salées/sucrées, hot-dogs.

Des animations complètent cette belle journée.

Organisé par la MJC d’Auzielle. .

SALLE DES FETES Auzielle 31650 Haute-Garonne Occitanie mjcauzielle@gmail.com

English :

Get your presents ready for the Christmas market just outside Toulouse!

German :

Bereiten Sie Ihre Geschenke auf dem Weihnachtsmarkt vor den Toren von Toulouse vor!

Italiano :

Preparate i vostri regali per il mercatino di Natale alle porte di Tolosa!

Espanol :

Prepare sus regalos para el mercado navideño de las afueras de Toulouse

L’événement MARCHÉ DE NOËL Auzielle a été mis à jour le 2025-11-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE