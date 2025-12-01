Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Auzon

Marché de Noël Auzon dimanche 14 décembre 2025.

Marché de Noël

le bourg Auzon Haute-Loire

Début : 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

L’association des commerçants et artisans organise son marché de Noël
le bourg Auzon 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 11 42  jmj43@orange.fr

English :

The Merchants and Craftsmen Association organizes its Christmas market

German :

Der Handels- und Handwerkerverein organisiert seinen Weihnachtsmarkt

Italiano :

L’associazione dei commercianti e degli artigiani organizza il proprio mercatino di Natale

Espanol :

La asociación de comerciantes y artesanos organiza su mercado navideño

