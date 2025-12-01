Marché de Noël Auzon
Marché de Noël Auzon dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
le bourg Auzon Haute-Loire
Début : 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
L’association des commerçants et artisans organise son marché de Noël
le bourg Auzon 43390 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 11 42 jmj43@orange.fr
English :
The Merchants and Craftsmen Association organizes its Christmas market
German :
Der Handels- und Handwerkerverein organisiert seinen Weihnachtsmarkt
Italiano :
L’associazione dei commercianti e degli artigiani organizza il proprio mercatino di Natale
Espanol :
La asociación de comerciantes y artesanos organiza su mercado navideño
L’événement Marché de Noël Auzon a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne