Marché de Noel

Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Marché de Noel avec Tombola nombreux exposants, artisans créateurs locaux, déambulation de la troupe de noël, atelier enfant, arrivée du père noël à 16h .

Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@apblv.fr

English : Marché de Noel

German : Marché de Noel

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noel Avallon a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme du Grand Vézelay