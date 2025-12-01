Marché de Noel Avallon
Marché de Noel Avallon samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noel
Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Début : 2025-12-13 09:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
2025-12-13
Marché de Noel avec Tombola nombreux exposants, artisans créateurs locaux, déambulation de la troupe de noël, atelier enfant, arrivée du père noël à 16h .
Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@apblv.fr
