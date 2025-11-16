Marché de Noël avant l’heure Maison de quartier de l’Ile de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-16 10:30 – 18:00

Gratuit : non Entrée libre Tout public

L’association Abricadabroc propose un évènement qui permettra de commencer en douceur la quête des cadeaux de fin d’année auprès d’une vingtaine d’artisans, artistes et créatrices de la région. C’est dans le cadre chaleureux de la Maison de quartier de l’Ile de Nantes, dans une salle et sous un préau, que le public pourra trouver des idées cadeaux parmi un large choix allant du plus petit objet au plus grand, et pour tous les budgets : illustrations, cyanotypes, linogravures et peintures petits formats, carterie et papeterie, céramiques utilitaires ou décoratives, art du bois, du tissage, de la laine et du vitrail, luminaires, bijoux en matières diverses, vêtements et accessoires enfant, peluches…C’est aussi l’occasion de prendre connaissance des différents savoir-faire présents sur notre territoire et ainsi de les soutenir. Un petit bar et une petite restauration maison concoctée par les membres d’Abricadabroc contribueront à créer une atmosphère conviviale et propice aux échanges avec les exposant.es présent.es.

Maison de quartier de l’Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 74 02 52 https://www.accoord.fr/nc_centre/mq-de-lile/ ile@accoord.fr 0635572271 https://abricadabroc.fr/