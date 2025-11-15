Marché de Noël avant Noël Salle polyvalente 67370 Wintzenheim-Kochersberg Saverne

Marché de Noël avant Noël Salle polyvalente 67370 Wintzenheim-Kochersberg Saverne samedi 15 novembre 2025.

Marché d’artisans et créateurs

Bienvenue au « Marché des Artisans Créateurs » niché au cœur de notre charmant village de Wintzenheim-Kochersberg.

Pour cette 5iè édition, prenez un temps de détente.

Venez découvrir les trésors uniques de l’artisanat local et régional et repartez en avant première avec vos cadeaux de Noël pour offrir ou vous faire plaisir.

Rencontrez des artisans talentueux qui se feront un plaisir de partager leur passion, leur savoir-faire avec vous.

Ne résistez pas à une pause gourmande !

Dégustez une bonne crêpe accompagné d’un délicieux chocolat chaud ou d’un vin chaud aux effluves de cannelle et d’épices de Noël.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-15T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-16T18:00:00.000+01:00

1

lescreademaroli.contact@gmail.com

Salle polyvalente 67370 Wintzenheim-Kochersberg Rue du Kochersberg Saverne 67700 European Collectivity of Alsace