Marché de Noël avec Konsl’diz L’Enjoliverie Les Villettes

Marché de Noël avec Konsl’diz

L’Enjoliverie 14 ZA Lachaud Les Villettes Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13

Marché de Noël Artisanat d’art

Un marché inédit pour préparer les fêtes sculpture, luminaires, couture, micromacramé, céramique, papiers, photos, artisanat d’art, bijoux, métal… Venez flâner et rencontrer les créateurs.

.

L’Enjoliverie 14 ZA Lachaud Les Villettes 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 26 19 69 konsldiz@gmail.com

English :

Christmas market ? Arts and crafts

A unique market to get you ready for the festive season: sculpture, lighting, sewing, micromacramé, ceramics, paper, photography, arts and crafts, jewelry, metal? Come and meet the artists.

L’événement Marché de Noël avec Konsl’diz Les Villettes a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron