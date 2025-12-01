Marché de Noël avec Konsl’diz L’Enjoliverie Les Villettes
Marché de Noël avec Konsl’diz
L’Enjoliverie 14 ZA Lachaud Les Villettes Haute-Loire
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-14
2025-12-13
Marché de Noël Artisanat d’art
Un marché inédit pour préparer les fêtes sculpture, luminaires, couture, micromacramé, céramique, papiers, photos, artisanat d’art, bijoux, métal… Venez flâner et rencontrer les créateurs.
L’Enjoliverie 14 ZA Lachaud Les Villettes 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 26 19 69 konsldiz@gmail.com
English :
Christmas market ? Arts and crafts
A unique market to get you ready for the festive season: sculpture, lighting, sewing, micromacramé, ceramics, paper, photography, arts and crafts, jewelry, metal? Come and meet the artists.
