Marché de Noël avec les Créateurs de Retz Salle du conseil municipal Préfailles

Marché de Noël avec les Créateurs de Retz Salle du conseil municipal Préfailles samedi 29 novembre 2025.

Marché de Noël avec les Créateurs de Retz

Salle du conseil municipal 17 Grande Rue Préfailles Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

Le Marché de Noël des Créateurs de Retz des réalisations locales du Pays de Retz à découvrir et à offrir pour les fêtes de fin d’année !

Bienvenue au Marché de Noël des Créateurs de Retz !

Ici, c’est comme dans la hotte du Père Noël, il y a plein de cadeaux ! Pour cela, l’association des Créateurs de Retz ouvre les portes de la salle du conseil municipal à Préfailles pour vous faire découvrir un univers magique et féérique. Chaque objet raconte une histoire. Des créations artisanales brillent de mille feux. De nombreuses surprises vous attendent à l’intérieur…

Une large gamme d’articles à découvrir sur place

Les amoureux du fait-main et des objets uniques seront aux anges en venant à ce marché. On peut y admirer de nombreux articles artisanaux de toutes thématiques. Il y en a pour pratiquement tous les goûts peinture, mosaïque, résine époxy, dessin, haïku, carterie, origami, acrylique sur bois, bijoux, mode … Chaque objet est original, unique et ne ressemble à aucun autre ! Soit le résultat du chef d’œuvre de la création artisanale !

Pourquoi venir ?

Soutenir l’économie locale du Pays de Retz

Acheter pour valoriser le travail talentueux d’artisans et artistes passionnés

Offrir des cadeaux uniques et de qualité

Penser à la planète en limitant ses déplacements pour réduire l’empreinte carbone

Vous cherchez à dénicher le cadeau parfait ? Alors ne manquez pas ce rendez-vous artisanal spécial Noël à Préfailles. Une explosion de formes et de couleurs vous attendent sur le littoral de Destination Pornic !

Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .

Salle du conseil municipal 17 Grande Rue Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 50 24 81 68 lescreateursderetz@gmail.com

English :

Le Marché de Noël des Créateurs de Retz: local creations from Pays de Retz to discover and give as gifts for the festive season!

German :

Der Weihnachtsmarkt der Créateurs de Retz: lokale Errungenschaften aus dem Pays de Retz zum Entdecken und Verschenken für die Feiertage!

Italiano :

Il Mercatino di Natale dei Creatori di Retz: creazioni locali del Pays de Retz da scoprire e regalare per le feste!

Espanol :

El mercado navideño de los creadores de Retz: ¡creaciones locales del Pays de Retz para descubrir y regalar en estas fiestas!

L’événement Marché de Noël avec les Créateurs de Retz Préfailles a été mis à jour le 2025-08-28 par I_OT Pornic