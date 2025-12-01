Marché de Noël avec son repas Saint-Maugan

Marché de Noël avec son repas

Salle multifonctions Saint-Maugan Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

L’APEM de St Maugan organise un repas précédé d’un marché de Noël le samedi 13 décembre.

18h Marché de noël

19h Remise des cadeaux aux enfants par le Père Noël

Parcours décoratif avec la buvette et son vin chaud !

Venez participer au concours du pull le plus moche de noël.

Pour le repas, pensez à réserver avant le 04 décembre par mail ape.stmaugan@yahoo.com ou au 07 64 35 07 45

Menu adulte 15€ sur place 13€ à emporter Apéro parmentier de canard avec sa salade tarte aux pommes Café

Menu enfant 6€ sur place ou à emporter Boisson soft parmentier de canard avec sa salade ou nuggets frites dessert

Plat végétarien possible .

