Marché de Noël

Salle des Fêtes Avenay-Val-d’Or Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Tout public

Artisans

Tombola, 100 % gagnante

Buvette et restauration sur place .

Salle des Fêtes Avenay-Val-d’Or 51160 Marne Grand Est apevaldor@gmail.com

English : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Avenay-Val-d’Or a été mis à jour le 2025-12-08 par Agence de Développement Touristique de la Marne