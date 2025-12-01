Marché de Noël Avenay-Val-d’Or
Marché de Noël Avenay-Val-d’Or dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des Fêtes Avenay-Val-d’Or Marne
Tarif : – –
Date : 
Début : 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-14 19:00:00
Début : 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-14 19:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Tout public
Artisans
Tombola, 100 % gagnante
Buvette et restauration sur place .
Salle des Fêtes Avenay-Val-d’Or 51160 Marne Grand Est apevaldor@gmail.com
English : Marché de Noël
