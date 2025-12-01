Marché de Noël Avenay-Val-d’Or

Marché de Noël Avenay-Val-d’Or dimanche 14 décembre 2025.

Marché de Noël

Salle des Fêtes Avenay-Val-d’Or Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-14 19:00:00

Date(s) :
2025-12-14

Tout public
Artisans
Tombola, 100 % gagnante
Buvette et restauration sur place   .

Salle des Fêtes Avenay-Val-d’Or 51160 Marne Grand Est   apevaldor@gmail.com

