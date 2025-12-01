Marché de Noël Avermes
Marché de Noël Avermes dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Halle du marché Avermes Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-14 13:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Marché de Noël organisé par la municipalité, vin chaud offert, stand de maquillage et présence du Père Noël !
.
Halle du marché Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 55 03
English :
Christmas market organized by the municipality, with mulled wine, face painting and Santa Claus!
German :
Von der Gemeinde organisierter Weihnachtsmarkt, kostenloser Glühwein, Schminkstand und Anwesenheit des Weihnachtsmanns!
Italiano :
Mercatino di Natale organizzato dal Comune, con vin brulè, face painting e Babbo Natale!
Espanol :
Mercadillo navideño organizado por el ayuntamiento, con vino caliente, pintacaras y Papá Noel
L’événement Marché de Noël Avermes a été mis à jour le 2025-11-17 par Office du tourisme de Moulins & sa région