Marché de Noël Avermes

Marché de Noël

Halle du marché Avermes Allier

Début : 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14 13:00:00

2025-12-14

Marché de Noël organisé par la municipalité, vin chaud offert, stand de maquillage et présence du Père Noël !

Halle du marché Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 55 03

English :

Christmas market organized by the municipality, with mulled wine, face painting and Santa Claus!

German :

Von der Gemeinde organisierter Weihnachtsmarkt, kostenloser Glühwein, Schminkstand und Anwesenheit des Weihnachtsmanns!

Italiano :

Mercatino di Natale organizzato dal Comune, con vin brulè, face painting e Babbo Natale!

Espanol :

Mercadillo navideño organizado por el ayuntamiento, con vino caliente, pintacaras y Papá Noel

