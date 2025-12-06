Marché de Noël

Place des 2 Fonds Avoise Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06 21:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Avoise en Fête vous convie à son Marché de Noël

Venez découvrir nos exposants qui seront présent tout au long de cette journée. (Artisans, créateurs.. ) .

Place des 2 Fonds Avoise 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 7 71 14 81 51 avoise.en.fetes72@gmail.com

English :

Avoise en Fête invites you to its Christmas Market

German :

Avoise en Fête lädt Sie zu seinem Weihnachtsmarkt ein

Italiano :

Avoise en Fête vi invita al suo mercatino di Natale

Espanol :

Avoise en Fête le invita a su Mercado de Navidad

L’événement Marché de Noël Avoise a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Vallée de la Sarthe