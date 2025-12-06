Marché de Noël Avoise
Marché de Noël Avoise samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Place des 2 Fonds Avoise Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-06 21:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Avoise en Fête vous convie à son Marché de Noël
Venez découvrir nos exposants qui seront présent tout au long de cette journée. (Artisans, créateurs.. ) .
Place des 2 Fonds Avoise 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 7 71 14 81 51 avoise.en.fetes72@gmail.com
English :
Avoise en Fête invites you to its Christmas Market
German :
Avoise en Fête lädt Sie zu seinem Weihnachtsmarkt ein
Italiano :
Avoise en Fête vi invita al suo mercatino di Natale
Espanol :
Avoise en Fête le invita a su Mercado de Navidad
