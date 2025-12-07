Marché de Noël Aydie
Marché de Noël Aydie dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Aydie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Buvette et restauration sur place et pâtisseries, Père Noël. .
Aydie 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 04 27 61
