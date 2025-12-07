Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Aydie

Marché de Noël Aydie dimanche 7 décembre 2025.

Aydie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-12-07
Buvette et restauration sur place et pâtisseries, Père Noël.   .

Aydie 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 04 27 61 

L’événement Marché de Noël Aydie a été mis à jour le 2025-11-12 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran