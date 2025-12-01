MARCHE DE NOEL SALLE DE L’ORANGERIE Ayguesvives
SALLE DE L’ORANGERIE 11 Place du Fort Ayguesvives Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 16:00:00
fin : 2025-12-12 22:00:00
Date(s) :
2025-12-12
Rendez-vous pour un moment féerique en famille !
Au programme
Stand photo et maquillage
Conte et visite du Père Noël
Boîte aux lettres du Père Noël
Tombola
Espace restauration salée et sucrée
Chocolat chaud et vin chaud offerts par la mairie
Aligot saucisse sur réservation
On vous attend nombreux pour partager ensemble la magie de Noël ! .
English :
Join us for an enchanting family moment!
