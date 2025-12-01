MARCHE DE NOEL SALLE DE L’ORANGERIE Ayguesvives

MARCHE DE NOEL

SALLE DE L’ORANGERIE 11 Place du Fort Ayguesvives Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 16:00:00

fin : 2025-12-12 22:00:00

Date(s) :

2025-12-12

Rendez-vous pour un moment féerique en famille !

Au programme

Stand photo et maquillage

Conte et visite du Père Noël

Boîte aux lettres du Père Noël

Tombola

Espace restauration salée et sucrée

Chocolat chaud et vin chaud offerts par la mairie

Aligot saucisse sur réservation

On vous attend nombreux pour partager ensemble la magie de Noël ! .

English :

Join us for an enchanting family moment!

