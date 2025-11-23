Marché de Noël Salle du Foyer Azerailles
Marché de Noël Salle du Foyer Azerailles dimanche 23 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle du Foyer Place Richez Close Azerailles Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
Date(s) :
2025-11-23
Plongez-vous dans l’esprit des fêtes avec le marché de Noël organisé par la MJC d’Azerailles. Au programme: artisanat, buvette, vin chaud et crêpes. Entrée libre.Tout public
0 .
Salle du Foyer Place Richez Close Azerailles 54122 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 86 27 75 29
English :
Get into the holiday spirit with the Christmas market organized by the Azerailles MJC. On the program: crafts, refreshments, mulled wine and crêpes. Free admission.
German :
Tauchen Sie mit dem Weihnachtsmarkt, der von der MJC Azerailles organisiert wird, in die Vorweihnachtszeit ein. Auf dem Programm stehen Kunsthandwerk, Getränke, Glühwein und Crêpes. Freier Eintritt.
Italiano :
Entrate nello spirito festivo con il mercatino di Natale organizzato dall’Azerailles MJC. In programma: artigianato, rinfreschi, vin brulé e crêpes. Ingresso libero.
Espanol :
Entre en el espíritu festivo con el mercado navideño organizado por el MJC de Azerailles. Programa: artesanía, refrescos, vino caliente y crepes. Entrada gratuita.
L’événement Marché de Noël Azerailles a été mis à jour le 2025-10-31 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS