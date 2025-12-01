Marché de Noël Rue de l’Abbé Mansuy Badonviller

Marché de Noël

Rue de l’Abbé Mansuy Espace Mansuy Badonviller Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Venez vous plonger dans la magie des fêtes en arpentant les étales du marché de Noël organisé par l’association Familles Rurales. Retrouvez des artisans et créateurs locaux. Restauration sur place ou à emporter.

Informations au 06 37 13 36 01Tout public

0 .

Rue de l’Abbé Mansuy Espace Mansuy Badonviller 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 37 13 36 01

English :

Come and immerse yourself in the magic of the festive season as you browse the stalls at the Christmas market organized by the Familles Rurales association. Discover local craftsmen and designers. Catering on site or to take away.

For further information: 06 37 13 36 01

L’événement Marché de Noël Badonviller a été mis à jour le 2025-11-27 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS