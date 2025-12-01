Marché de Noël BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

BAGNERES-DE-BIGORRE Al. des Coustous, Pl. Jubinal, Lafayette Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2025-12-21 09:00:00

fin : 2025-12-21 19:00:00

2025-12-21

Derniers achats de Noël, animations pour les enfants, chants, créateurs, artisans et Père Noël seront au rendez-vous au marché de Noël de Bagnères de Bigorre !

Comme chaque année, le Rotary Club de Bagnères-de-Bigorre organise un marché de Noël au profit de ses œuvres sociales et humanitaires, cette année plus de 150 exposants seront présents.

Au programme

Piste de luge et mur d’escalade

Tir biathlon,

Vélos Octave connectés,

Châteaux gonflables,

Le ferme du Bon’Air,

Voitures anciennes,

Motos du Père Noël.

Programmation détaillée à venir. Inscriptions exposants ouvertes ! .

English :

Final Christmas shopping, children’s entertainment, carols, designers, craftsmen and Santa Claus will all be on hand at the Bagnères de Bigorre Christmas market!

German :

Letzte Weihnachtseinkäufe, Animationen für Kinder, Gesang, Designer, Handwerker und der Weihnachtsmann werden auf dem Weihnachtsmarkt in Bagnères de Bigorre zu finden sein!

Italiano :

Shopping natalizio finale, animazione per bambini, canti, designer, artigiani e Babbo Natale saranno tutti presenti al mercatino di Natale di Bagnères de Bigorre!

Espanol :

Últimas compras navideñas, animación infantil, villancicos, diseñadores, artesanos y Papá Noel estarán presentes en el mercado navideño de Bagnères de Bigorre

