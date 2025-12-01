MARCHÉ DE NOËL Place du Maréchal Joffre Bagnères-de-Luchon

MARCHÉ DE NOËL

Place du Maréchal Joffre PLACE JOFFRE Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2026-01-04 20:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Cette année, la magie de Noël s’installe à la Place Joffre pour une édition exceptionnelle de notre Marché de Noël !

Marché nocturne et halle gourmande jusqu’à 22h le 27 décembre.

Venez découvrir et soutenir nos artisans et producteurs locaux, créations artisanales, produits du terroir, décorations. Huit chalets vous attendent, remplis de trésors et de gourmandises. .

Place du Maréchal Joffre PLACE JOFFRE Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 68 86 j.casat@mairie-luchon.fr

English :

This year, the magic of Christmas takes over Place Joffre for an exceptional edition of our Christmas Market!

Night market and gourmet market until 10pm on December 27.

German :

Dieses Jahr zieht der Weihnachtszauber auf dem Place Joffre ein, um eine außergewöhnliche Ausgabe unseres Weihnachtsmarktes zu veranstalten!

Nachtmarkt und Gourmethalle bis 22 Uhr am 27. Dezember.

Italiano :

Quest’anno portiamo la magia del Natale in Place Joffre per un’edizione eccezionale del nostro Mercatino di Natale!

Mercato notturno e mercato gastronomico fino alle 22.00 del 27 dicembre.

Espanol :

Este año, llevamos la magia de la Navidad a la Place Joffre en una edición excepcional de nuestro Mercado de Navidad

Mercado nocturno y gourmet hasta las 22:00 h el 27 de diciembre.

L’événement MARCHÉ DE NOËL Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2025-11-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE