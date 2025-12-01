Marché de Noël Communs du château Bagnoles de l’Orne Normandie
Marché de Noël Communs du château Bagnoles de l’Orne Normandie samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Communs du château Allée Aloïs Monnet Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 20:00:00
Date(s) :
2025-12-13 2025-12-14
L’hiver approche, la ville revêt ses plus belles illuminations, pas de doute, c’est bientôt Noël à Bagnoles de l’Orne ! Parée de mille lumières, Bagnoles de l’Orne Normandie vous propose deux jours d’animations pour ravir petits et grands.
Le Marché de noël sera composé de 60 exposants présentant de l’artisanat, gourmandises, décorations et produits locaux.
Présence du père noël, jeux en bois, baptême de poney, atelier maquillage, contes pour enfants.
Restauration et buvette sur place
Entrée gratuite .
Communs du château Allée Aloïs Monnet Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@bagnolesdelorne.com
English : Marché de Noël
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2025-10-22 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne