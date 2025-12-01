Marché de Noël Communs du château Bagnoles de l’Orne Normandie

Marché de Noël

Communs du château Allée Aloïs Monnet Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 20:00:00

2025-12-13 2025-12-14

L’hiver approche, la ville revêt ses plus belles illuminations, pas de doute, c’est bientôt Noël à Bagnoles de l’Orne ! Parée de mille lumières, Bagnoles de l’Orne Normandie vous propose deux jours d’animations pour ravir petits et grands.

Le Marché de noël sera composé de 60 exposants présentant de l’artisanat, gourmandises, décorations et produits locaux.

Présence du père noël, jeux en bois, baptême de poney, atelier maquillage, contes pour enfants.

Restauration et buvette sur place

Entrée gratuite .

