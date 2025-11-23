MARCHÉ DE NOËL Baho
MARCHÉ DE NOËL Baho dimanche 23 novembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL
Place du 8 mai 1945 Baho Pyrénées-Orientales
Début : 2025-11-23 09:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00
2025-11-23
Divers stands et une multitude de cadeaux à offrir!
Place du 8 mai 1945 Baho 66540 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 20 61
English :
Various stands and a multitude of gifts to offer!
German :
Verschiedene Stände und eine Vielzahl an Geschenken!
Italiano :
Una varietà di stand e tanti regali da regalare!
Espanol :
Variedad de stands y muchos regalos para regalar
L’événement MARCHÉ DE NOËL Baho a été mis à jour le 2025-11-14 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME