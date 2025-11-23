Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

MARCHÉ DE NOËL Baho dimanche 23 novembre 2025.

Place du 8 mai 1945 Baho Pyrénées-Orientales

Début : 2025-11-23 09:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-23

Divers stands et une multitude de cadeaux à offrir!
Place du 8 mai 1945 Baho 66540 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 20 61 

English :

Various stands and a multitude of gifts to offer!

German :

Verschiedene Stände und eine Vielzahl an Geschenken!

Italiano :

Una varietà di stand e tanti regali da regalare!

Espanol :

Variedad de stands y muchos regalos para regalar

