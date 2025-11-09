Marché de Noël Salle des fêtes Baigneaux
Marché de Noël Salle des fêtes Baigneaux dimanche 9 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Route de Bordeaux Baigneaux Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
La MAM Les ptit’s globe trotteurs organise pour les fêtes un marché de Noël. Des producteurs locaux seront présents pour proposer miel, vin, bijoux, parfums, produits de beauté, accessoires cuirs, bougies, objet bois, créatrice couture, attrapes rêves, macramé, fleurs séchées. De plus, un photographe sera présent pour réaliser vos shootings de Noël ainsi que la possibilité de faire maquiller vos enfants. .
Salle des fêtes Route de Bordeaux Baigneaux 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 12 02 21
English : Marché de Noël
German : Marché de Noël
Italiano :
Espanol : Marché de Noël
L’événement Marché de Noël Baigneaux a été mis à jour le 2025-10-29 par OT de l’Entre-deux-Mers