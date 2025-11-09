Marché de Noël Salle des fêtes Baigneaux

Marché de Noël

Salle des fêtes Route de Bordeaux Baigneaux Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

La MAM Les ptit’s globe trotteurs organise pour les fêtes un marché de Noël. Des producteurs locaux seront présents pour proposer miel, vin, bijoux, parfums, produits de beauté, accessoires cuirs, bougies, objet bois, créatrice couture, attrapes rêves, macramé, fleurs séchées. De plus, un photographe sera présent pour réaliser vos shootings de Noël ainsi que la possibilité de faire maquiller vos enfants. .

Salle des fêtes Route de Bordeaux Baigneaux 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 12 02 21

