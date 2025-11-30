Marché de Noël Baignes-Sainte-Radegonde

Marché de Noël

Salle Polyvalente Baignes-Sainte-Radegonde Charente

Début : 2025-11-30 09:00:00

fin : 2025-11-30 17:30:00

2025-11-30

Découvrez le charme de Noël à Baignes-Sainte-Radegonde ! Rejoignez-nous pour le 23ème marché de Noël, un événement festif avec des stands uniques et une ambiance magique. Parfait pour des moments inoubliables en famille !

Salle Polyvalente Baignes-Sainte-Radegonde 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 98 75 08 amicale.dsbaignes@orange.fr

English : Marché de Noël

Discover the charm of Christmas in Baignes-Sainte-Radegonde! Join us for the 23nd Christmas market, a festive event with unique stalls and a magical atmosphere. Perfect for unforgettable family moments!

German : Marché de Noël

Entdecken Sie den weihnachtlichen Charme von Baignes-Sainte-Radegonde! Begleiten Sie uns auf den 23. Weihnachtsmarkt, eine festliche Veranstaltung mit einzigartigen Ständen und einer magischen Atmosphäre. Perfekt für unvergessliche Momente mit der Familie!

Italiano : Marché de Noël

Scoprite il fascino del Natale a Baignes-Sainte-Radegonde! Unitevi a noi per il 23° mercatino di Natale, un evento festoso con bancarelle uniche e un’atmosfera magica. Perfetto per momenti indimenticabili in famiglia!

Espanol : Marché de Noël

¡Descubra el encanto de la Navidad en Baignes-Sainte-Radegonde! Únase a nosotros en el 23º mercado de Navidad, un evento festivo con puestos únicos y un ambiente mágico. Perfecto para pasar momentos inolvidables en familia

