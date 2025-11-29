Marché de Noël Salle polyvalente Bais

Marché de Noël

Salle polyvalente Rue de l’Europe Bais Mayenne

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29 20:00:00

2025-11-29

Cette année encore, la magie de Noël s’invite à BAIS: artisans, créateurs, producteurs et diverses animations vous attendent.

Cette année diverses animations enchanteront le marché.

Spectacle de danse

Contes

16H Passage du père Noël

Chorale de l’école des Sarments

18H Parade des tracteurs illuminés .

Salle polyvalente Rue de l’Europe Bais 53160 Mayenne Pays de la Loire +33 6 64 85 67 41 nathalie.papina@gmail.com

English :

Once again this year, the magic of Christmas comes to BAIS: craftsmen, creators, producers and various events await you.

German :

Auch in diesem Jahr lädt der Weihnachtszauber nach BAIS ein: Handwerker, Designer, Produzenten und verschiedene Veranstaltungen erwarten Sie.

Italiano :

Anche quest’anno la magia del Natale arriva a BAIS: artigiani, designer, produttori e vari eventi vi aspettano.

Espanol :

Un año más, la magia de la Navidad llega a BAIS: artesanos, diseñadores, productores y diversos eventos te están esperando.

L’événement Marché de Noël Bais a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons