Marché de Noël Ballans Ballans

Marché de Noël Ballans

Salle Municipale Ballans Charente-Maritime

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Marché de Noël de Ballans. Présence du père noël de 15h à 17h. Buvette et restauration

Balade à poney possible

Salle Municipale Ballans 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 00 17 45

