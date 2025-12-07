Marché de Noël Ballon-Saint Mars Salle communale Michel Lalos Ballon-Saint Mars
Salle communale Michel Lalos Place de la République Ballon-Saint Mars Sarthe
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Marché de noël
Plus de 20 exposants présents artisans, produits gourmands, bien-être.
Vente de crêpes, vin chaud…
Visite du Père Noël de 15h à 17h.
Repas à emporter Croziflette à 6€. Réservation par mail apeballonsaintmars@gmail.com .
