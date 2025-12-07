Marché de Noël Ballon-Saint Mars Salle communale Michel Lalos Ballon-Saint Mars

Marché de Noël Ballon-Saint Mars

Salle communale Michel Lalos Place de la République Ballon-Saint Mars Sarthe

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Marché de noël

Plus de 20 exposants présents artisans, produits gourmands, bien-être.

Vente de crêpes, vin chaud…

Visite du Père Noël de 15h à 17h.

Repas à emporter Croziflette à 6€. Réservation par mail apeballonsaintmars@gmail.com .

Salle communale Michel Lalos Place de la République Ballon-Saint Mars 72290 Sarthe Pays de la Loire apeballonsaintmars@gmail.com

English :

Christmas Market

German :

Weihnachtsmarkt

Italiano :

Mercatino di Natale

Espanol :

Mercado de Navidad

