Marché de Noël Barbentane

Marché de Noël

Du samedi 13 au dimanche 14 décembre 2025. Cours Jean Baptiste Rey Barbentane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13

Un week-end complet pour s’imprégner de la magie de Noël, idéal pour les petits, comme pour les grands !

Tout le week-end découvrez les artisans et producteurs du marché de Noël.

Un week-end magique et enchanteur vous attend sur le cours Jean-Baptiste Rey.

Un week-end complet pour s’imprégner de la magie de Noël, idéal pour les petits, comme pour les grands !



Cette année, chantez avec un prince et des princesses, amusez-vous avec les Très joyeux lutins et bougez en rythme avec le jazz band Nut’n’Swing, participez aux ateliers maquillage, rencontrez le Père-Noël en personne, montez sur la calèche de Noël des attelages des crinières, prenez vos photos souvenirs et réservez votre flambeau pour le défilé du samedi soir en compagnie du Père-Noël…



Profitez des manèges et faites vos achats chez nos nombreux artisans et commerçants du marché et du cours.



Samedi 13 Décembre

14h Ouverture du marché de Noël. Artisans et producteurs vous donnent rendezvous sur le cours JeanBaptiste Rey pour vos emplettes de Noël.

14h30 Sur le marché. Noël enchnanté Un prince et deux princesse vous chantent les plus belles chansons de Noël et de contes de fées. Durée 1h30.

15h-18h Départ sur le cours Jean-Baptiste Rey des balades en calèche Les attelages des crinières.

16h Démonstration de confection de nougat Stand des Sapeurs Pompiers de La Montagnette.

17h Sur le marché. Noël enchnanté Un prince et deux princesse vous chantent les plus belles chansons de Noël et de contes de fées. Durée 1h30.

17h30 Rendez-vous sur l’esplanade Frederi Mistral pour la retraite aux flambeaux.

18h Défilé et arrivée du Père-Noël en calèche Les attelages des crinières (Esplanade-Cours).

20h Le Noël des Copains par Lou Barbentanen.



Dimanche 14 Décembre

11h Ouverture du marché de Noël animé par les Nut’n’Swing.

11h 13h et 14h 17h Maquillage de Noël à l’Hôtel de ville.

11h30 Démonstration de confection de nougat Stand des Sapeurs Pompiers de La Montagnette.

12h A L’Atrape à vin Le groupe Acou’sur revisite les tubes de tous horizons.

14h à 16h Atelier Plumes à l’Hôtel de ville.

14h30 Parade des Très Joyeux lutins de Noël !

15h Eglise Notre-Dame-de-Grâces Concert de Noël par les Chanteurs de la Montagnette et la Masseto Provençalo. Entrée libre.

15h 18h Balades en calèche Les attelages des crinières.

16h Démonstration de confection de nougat Stand des Sapeurs Pompiers de La Montagnette.

18h Les Très Joyeux Lutins de Noël reviennent tout illuminés pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année. .

Cours Jean Baptiste Rey Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 85 85

English :

A full weekend to soak up the magic of Christmas, ideal for young and old alike!

All weekend long, discover the artisans and producers of the Christmas market.

L’événement Marché de Noël Barbentane a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence