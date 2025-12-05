Marché de Noël École de la Chapelle Barcus

Marché de Noël

École de la Chapelle 120 chemin Xühit Barcus Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

2025-12-05

C’est le retour des animations de Noël à Barcus.

Vous cherchez des cadeaux uniques ? Vous les trouverez ici grâce à des créations des différents ateliers. Vous soutenez, ainsi, les initiatives locales. Vous y trouverez également des stands de produits locaux, des stands associatifs. Sans oublier la partie restauration avec buvette et pizzas. Nous vous attendons nombreux. Si vous souhaitez exposer, merci de vous inscrire. .

École de la Chapelle 120 chemin Xühit Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 39 84 86

