Marché de Noël École de la Chapelle Barcus
Marché de Noël École de la Chapelle Barcus vendredi 5 décembre 2025.
Marché de Noël
École de la Chapelle 120 chemin Xühit Barcus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
C’est le retour des animations de Noël à Barcus.
Vous cherchez des cadeaux uniques ? Vous les trouverez ici grâce à des créations des différents ateliers. Vous soutenez, ainsi, les initiatives locales. Vous y trouverez également des stands de produits locaux, des stands associatifs. Sans oublier la partie restauration avec buvette et pizzas. Nous vous attendons nombreux. Si vous souhaitez exposer, merci de vous inscrire. .
École de la Chapelle 120 chemin Xühit Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 39 84 86
English : Marché de Noël
German : Marché de Noël
Italiano :
Espanol : Marché de Noël
L’événement Marché de Noël Barcus a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme Pays Basque