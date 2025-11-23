Marché de noël Bardenac
Marché de noël Bardenac dimanche 23 novembre 2025.
Marché de noël
le bourg Bardenac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
2ème édition du marché de noël de Bardenac.
.
le bourg Bardenac 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 33 81 39
English : Christmas market
2nd edition of the Bardenac Christmas market.
German :
2. Ausgabe des Weihnachtsmarkts in Bardenac.
Italiano :
seconda edizione del mercatino di Natale della Bardenac.
Espanol :
2ª edición del mercado navideño de Bardenac.
L’événement Marché de noël Bardenac a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de tourisme du Sud Charente