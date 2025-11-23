Marché de noël Bardenac

Marché de noël Bardenac dimanche 23 novembre 2025.

Marché de noël

le bourg Bardenac Charente

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

2025-11-23

2ème édition du marché de noël de Bardenac.

le bourg Bardenac 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 33 81 39

English : Christmas market

2nd edition of the Bardenac Christmas market.

German :

2. Ausgabe des Weihnachtsmarkts in Bardenac.

Italiano :

seconda edizione del mercatino di Natale della Bardenac.

Espanol :

2ª edición del mercado navideño de Bardenac.

L’événement Marché de noël Bardenac a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de tourisme du Sud Charente