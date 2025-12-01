Marché de Noël Barenton
Marché de Noël Barenton samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
405 rue de la Libération Barenton Manche
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Nombreux exposants vous attendent à la salle des fêtes. Passage du Père Noël en calèche. Paniers garnis à gagner, vin chaud, crêpes, buvette. .
405 rue de la Libération Barenton 50720 Manche Normandie +33 6 61 67 43 84
