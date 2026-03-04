Marché de Noël Barenton

Marché de Noël

Musée du Poiré Barenton Manche

Début : 2026-12-05 14:00:00

fin : 2026-12-05 17:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Le Musée du Poiré vous propose de découvrir les producteurs et artisans locaux le temps d’un marché de Noël. Les fêtes approchant, venez échanger avec les producteurs afin de connaitre leurs valeurs et leurs méthodes et repartez avec leurs créations et autres produits de bouches, afin de faire vos cadeaux. Profitez-en également pour arpenter le verger conservatoire du musée. .

Musée du Poiré Barenton 50720 Manche Normandie +33 2 33 59 56 22

English : Marché de Noël

