Marché de Noël Village Bargème
Marché de Noël Village Bargème dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Village Place de la fontaine Bargème Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Marché de noël, animation, exposition, artisanat local, Bar à huitres, buvette, de 9h à 17h.
Au cœur du village.
Village Place de la fontaine Bargème 83840 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 84 78 14 23 cofbargeme@hotmail.com
English :
Christmas market, entertainment, exhibition, local crafts, oyster bar, refreshments, 9am to 5pm.
In the heart of the village.
German :
Weihnachtsmarkt, Animation, Ausstellung, lokales Kunsthandwerk, Austernbar, Erfrischungsstand, von 9 bis 17 Uhr.
Im Herzen des Dorfes.
Italiano :
Mercatino di Natale, animazione, esposizione, artigianato locale, oyster bar, rinfreschi, dalle 9 alle 17.
Nel cuore del villaggio.
Espanol :
Mercado de Navidad, espectáculos, exposiciones, artesanía local, bar de ostras, refrescos, de 9.00 a 17.00 h.
En el corazón del pueblo.
L’événement Marché de Noël Bargème a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon