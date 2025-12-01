Marché de Noël Village Bargème

Marché de Noël

Village Place de la fontaine Bargème Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Marché de noël, animation, exposition, artisanat local, Bar à huitres, buvette, de 9h à 17h.

Au cœur du village.

Village Place de la fontaine Bargème 83840 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 84 78 14 23 cofbargeme@hotmail.com

English :

Christmas market, entertainment, exhibition, local crafts, oyster bar, refreshments, 9am to 5pm.

In the heart of the village.

German :

Weihnachtsmarkt, Animation, Ausstellung, lokales Kunsthandwerk, Austernbar, Erfrischungsstand, von 9 bis 17 Uhr.

Im Herzen des Dorfes.

Italiano :

Mercatino di Natale, animazione, esposizione, artigianato locale, oyster bar, rinfreschi, dalle 9 alle 17.

Nel cuore del villaggio.

Espanol :

Mercado de Navidad, espectáculos, exposiciones, artesanía local, bar de ostras, refrescos, de 9.00 a 17.00 h.

En el corazón del pueblo.

L’événement Marché de Noël Bargème a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme intercommunal Dracénie Provence Verdon