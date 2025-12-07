Marché de Noël

Bargny Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Vous cherchez des idées cadeau pour Noël ?

Venez les trouver à notre marché de Noël !

Dimanche 7 décembre 2025

de 10h à 18h

Restauration sur place

Bargny 60620 Oise Hauts-de-France mairie.bargny@orange.fr

English :

Looking for gift ideas for Christmas?

Come and find them at our Christmas market !

? Sunday, December 7, 2025

? 10 am to 6 pm

Catering on site

German :

Suchen Sie nach Geschenkideen für Weihnachten?

Kommen Sie und finden Sie sie auf unserem Weihnachtsmarkt?!

? Sonntag, den 7. Dezember 2025

? von 10 bis 18 Uhr

Verpflegung vor Ort

Italiano :

Cercate idee regalo per Natale?

Venite a trovarle al nostro mercatino di Natale!

? Domenica 7 dicembre 2025

dalle 10.00 alle 18.00

Ristorazione in loco

Espanol :

¿Busca ideas para regalar en Navidad?

¡Venga y encuéntrelas en nuestro mercado navideño!

? Domingo 7 de diciembre de 2025

? de 10:00 a 18:00

Catering in situ

