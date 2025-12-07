Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Bargny

Marché de Noël Bargny dimanche 7 décembre 2025.

Marché de Noël

Bargny Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :
2025-12-07

Vous cherchez des idées cadeau pour Noël ?
Venez les trouver à notre marché de Noël !

Dimanche 7 décembre 2025
de 10h à 18h

Restauration sur place
Bargny 60620 Oise Hauts-de-France   mairie.bargny@orange.fr

English :

Looking for gift ideas for Christmas?
Come and find them at our Christmas market !

? Sunday, December 7, 2025
? 10 am to 6 pm

Catering on site

German :

Suchen Sie nach Geschenkideen für Weihnachten?
Kommen Sie und finden Sie sie auf unserem Weihnachtsmarkt?!

? Sonntag, den 7. Dezember 2025
? von 10 bis 18 Uhr

Verpflegung vor Ort

Italiano :

Cercate idee regalo per Natale?
Venite a trovarle al nostro mercatino di Natale!

? Domenica 7 dicembre 2025
dalle 10.00 alle 18.00

Ristorazione in loco

Espanol :

¿Busca ideas para regalar en Navidad?
¡Venga y encuéntrelas en nuestro mercado navideño!

? Domingo 7 de diciembre de 2025
? de 10:00 a 18:00

Catering in situ

