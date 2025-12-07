Marché de Noël Bargny
Marché de Noël Bargny dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Bargny Oise
Vous cherchez des idées cadeau pour Noël ?
Venez les trouver à notre marché de Noël !
Dimanche 7 décembre 2025
de 10h à 18h
Restauration sur place
Bargny 60620 Oise Hauts-de-France mairie.bargny@orange.fr
English :
Looking for gift ideas for Christmas?
Come and find them at our Christmas market !
? Sunday, December 7, 2025
? 10 am to 6 pm
Catering on site
German :
Suchen Sie nach Geschenkideen für Weihnachten?
Kommen Sie und finden Sie sie auf unserem Weihnachtsmarkt?!
? Sonntag, den 7. Dezember 2025
? von 10 bis 18 Uhr
Verpflegung vor Ort
Italiano :
Cercate idee regalo per Natale?
Venite a trovarle al nostro mercatino di Natale!
? Domenica 7 dicembre 2025
dalle 10.00 alle 18.00
Ristorazione in loco
Espanol :
¿Busca ideas para regalar en Navidad?
¡Venga y encuéntrelas en nuestro mercado navideño!
? Domingo 7 de diciembre de 2025
? de 10:00 a 18:00
Catering in situ
