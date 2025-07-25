Marché de noël

Gymnase de Bas en Basset Bas-en-Basset Haute-Loire

Début : Samedi 2025-12-13

fin : 2025-12-14

2025-12-13

A 10 jours de Noël, en manque d’idée !!

Venez découvrir artisanat d’art, produits du terroir….pour faire plaisir ou vous faire plaisir tout simplement. Présence du Père Noël-

Gymnase de Bas en Basset Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

English :

10 days to go until Christmas, and you’re running out of ideas!

Come and discover arts and crafts and local products….to please yourself or others. Presence of Santa Claus-

German :

10 Tage vor Weihnachten, und es fehlt Ihnen an Ideen!!!

Kommen Sie und entdecken Sie Kunsthandwerk, regionale Produkte….um sich selbst oder anderen eine Freude zu machen. Anwesenheit des Weihnachtsmanns-

Italiano :

Mancano 10 giorni a Natale e siete a corto di idee!

Venite a scoprire l’artigianato artistico e i prodotti locali…. e regalatevi o regalate. Babbo Natale sarà presente..

Espanol :

¡Faltan 10 días para Navidad y ya se te acaban las ideas!

Venga a descubrir la artesanía y los productos locales…. para complacerse a sí mismo o a los demás. Papá Noel estará allí..

L’événement Marché de noël Bas-en-Basset a été mis à jour le 2025-07-23 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron