Marché de noël Bas-en-Basset
Marché de noël Bas-en-Basset samedi 13 décembre 2025.
Marché de noël
Gymnase de Bas en Basset Bas-en-Basset Haute-Loire
Début : Samedi 2025-12-13
fin : 2025-12-14
2025-12-13
A 10 jours de Noël, en manque d’idée !!
Venez découvrir artisanat d’art, produits du terroir….pour faire plaisir ou vous faire plaisir tout simplement. Présence du Père Noël-
Gymnase de Bas en Basset Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
English :
10 days to go until Christmas, and you’re running out of ideas!
Come and discover arts and crafts and local products….to please yourself or others. Presence of Santa Claus-
German :
10 Tage vor Weihnachten, und es fehlt Ihnen an Ideen!!!
Kommen Sie und entdecken Sie Kunsthandwerk, regionale Produkte….um sich selbst oder anderen eine Freude zu machen. Anwesenheit des Weihnachtsmanns-
Italiano :
Mancano 10 giorni a Natale e siete a corto di idee!
Venite a scoprire l’artigianato artistico e i prodotti locali…. e regalatevi o regalate. Babbo Natale sarà presente..
Espanol :
¡Faltan 10 días para Navidad y ya se te acaban las ideas!
Venga a descubrir la artesanía y los productos locales…. para complacerse a sí mismo o a los demás. Papá Noel estará allí..
L’événement Marché de noël Bas-en-Basset a été mis à jour le 2025-07-23 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron